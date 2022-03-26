Özerklik İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Brigitte Bourguignon, gazeteci Victor Castanet'in bakımevlerinde yaşanan olumsuzlukları konu edinen araştırma kitabının akabinde sunulan raporda bakımevlerinde "ciddi işlevsizlikler" olduğunun görüldüğünü duyurdu.

Devletin Orpea grubu hakkında Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunduğunu aktaran Bourguignon, ayrıca kuruluşa ödenen kamu bağışlarının amacı dışında kullanılmasının tespit edilmesi nedeniyle iadesinin talep edildiğini aktardı.

Rapor "iş gizliliği" kapsamında kamuoyuyla paylaşılmayacak

Söz konusu Bakanlık da Maliye Genel Müfettişliği (IGF) ve Sosyal İşler Genel Müfettişliğinin (IGAS) hükümete sunduğu soruşturma raporunda, bakımevlerinde kalanlara yönelik kötü uygulamaları doğrulayan bir açıklama yayımladı.

Öte yandan raporun "iş gizliliği" kapsamında sayıldığı için kamuoyuyla paylaşılmayacağı kaydedildi.