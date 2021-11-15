Belarus resmi haber ajansı Belta'da yer alan habere göre, Lukashenko, Batı sınırına yakın kamplardaki göçmenleri evlerine geri dönmeye ikna etmeye çalıştığını ancak bu konuda başarılı olamadığını söyledi.

Belarus'un kendisine yönelik yeni yaptırımlara karşılık vereceğini de açıkladı.

AB Dış İlişkiler Konseyi, başta Belarus olmak üzere AB'nin gündemindeki konuları görüşmek üzere bugün Brüksel'de toplandı.

Toplantı hakkında bilgi veren AB yetkilileri, Belarus'ta kişilerin veya kuruluşların yaptırım listesine alınması konusunda yeni kriterlerin onaylanacağını söyledi.