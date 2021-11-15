ABD'de 18 kişiyi öldürmekle itham edilen 48 yaşındaki Chemirmir'in bugün ülkenin Texas eyaletine bağlı Dallas kentinde söz konusu 18 kişiden Lu Thi Harris'in ölümüne ilişkin hakim karşısına çıkacağı belirtildi.

18 kişiden 17'si kadın

Chemirmir'in öldürmekle suçlandığı 18 kişiden 17'si kadın.

Bakıma ihtiyacı olan yaşlı bireylerin kalması için kurulan bir destekli yaşam tesisinde kalan 91 yaşındaki Mary Annis Bartel, Mart 2018'de odasındayken saldırıya uğramıştı.

Yüzüne yastık kapatılan ve bilincini kaybeden Bartel'i arkadaşı bulmuş ve acil yardım hattı 911'e haber vermişti. Daha sonra kendine gelen Bartel, emniyet yetkililerine saldırganı tarif etmişti.

Bunun üzerine harekete geçen polisler, ertesi gün Chemirmir'i ve Bartel'den çaldığı ziynet eşyalarını bulmuştu.

İpuçlarını takip eden polisler 81 yaşındaki Harris'in cesedini de Dallas'taki evinin yatak odasında bulmuştu.

Harris'in yastığında ruj izi olması, yaşlı kadının Bartel'e saldırıdaki gibi yüzüne yastık kapatılmış olabileceği şüphelerini beraberinde getirmişti.

Bakıma ihtiyacı olan yaşlıları hedef almış

Polisler, bir seri katilin yaşlıları takip ettiği ihtimaline işaret ederek bölgede kaydedilen yüzlerce ölümü inceleyeceklerini açıklamıştı.

Aradan geçen zamanda Chemirmir'in öldürmekle suçlandığı kişilerin sayısı artmıştı.

Öldürülenlerin çoğunun destekli yaşam tesisinde kalanlar olduğu tespit edilmişti.