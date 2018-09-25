Lübnan'ı Türk gemileri aydınlatıyor

Suriye iç savaşından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Lübnan, 2012'den beri yaşanan mülteci akını nedeniyle ekonomik krizde. Ancak ülkedeki tek sorun bu değil.

İç savaş öncesi Lübnan'ın en büyük elektrik sağlayıcısı Suriye'ydi. Savaşla birlikte elektriğin önce maliyeti yükseldi. Ardından enerji akışı büyük oranda kesildi.

Yüzer elektrik santralleri

Elektrik sorununa çare ise Türk firmalar oldu.

Türk şirketleri Lübnan ile yapılan görüşmelerin ardından bölgeye yüzer elektrik santralleri gönderdi.

Ülke elektriğinin yaklaşık yüzde 40'ı üretiliyor

Yaklaşık 400 megawatt elektrik üretim kapasitesine sahip yüzer santraller, ülke elektriğinin yüzde 35 ila 40'ını üretiyor.

Çevre Bakanlığınca periyodik denetleme yapılan gemilerde, 125 Lübnanlı işçinin yanı sıra yeni iş imkanlarından yararlanan yüzlerce kişi var.

Kaynak: TRT Haber