ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'dan Suriye açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD'nin Birleşmiş Milletler elçisi Nikki Haley ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile New York'ta basın toplantısı düzenledi.

Bolton, "İran Suriye'den çıkana kadar oradayız" diyerek, ABD'nin Suriye'den yakın zamanda çıkmayacağını da ifade etmiş oldu.

Ülkesinin Suriye'deki varlığına değinen Bolton, İran silahlı güçleri ülke sınırları dışında olduğu sürece Amerikan birliklerinin Suriye'den çekilmeyeceğini söyledi.

Amerikalı yetkililer daha önce yaptıkları açıklamada, Suriye'den çıkmak için DEAŞ'ın yok olmasını beklediklerini duyurmuştu.

Pompeo, Rusya ilişkilerini değerlendirdi

Rusya ile ilişkileri değerlendiren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, BM Genel Kurulu çerçevesinde Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmeyi umduğunu ifade etti.

Moskova yönetimi ile ortak paydada buluşmaya çalıştıklarını belirtten Pompeo, Washington'ın aleyhine yapılan faaliyetlerin de karşılık bulacağı uyarısında bulundu.

Kaynak: TRT Haber