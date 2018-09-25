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Belçika'dan "Türkiye ile ilişkileri canlandırma" açıklaması

Belçika Başbakanı Charles Michel, "Türkiye ile nispeten yavaşlamış olan ilişkilerimizi yeniden canlandırmaya karar verdik" dedi.

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Belçikadan &quot;Türkiye ile ilişkileri canlandırma&quot; açıklaması

Belçika'nın en yüksek tiraja sahip gazetelerinden "Le Soir"e röportaj veren Belçika Başbakanı Charles Michel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu çerçevesinde yaptığı görüşmeyi "açık ve samimi" olarak niteledi.

Röportaj "New York'ta Erdoğan ve Michel'in uzun görüşmesi" başlığıyla manşetten verildi.

İki liderin BM 73. Genel Kurulu kapsamında uzun süren bir görüşme yaptığına dikkat çekilen haberde, Ankara ve Brüksel ilişkilerinin yeniden canlandırılması konusunda mutabık kalındığı vurgulandı.

Michel, "Farklı konular üzerinde görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye'nin Suriye'deki jeopolitik rolü, terörle mücadele, göç, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB), ABD ve Rusya ile ilişkileri gündeme geldi" ifadelerini kullandı.

"Görüşmeleri yeniden başlatacağız"

Michel, terörle mücadelede iş birliğine devam etme konusunda görüş birliğinde olduklarına işaret ederek, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Türkiye ile nispeten yavaşlamış olan ilişkilerimizi yeniden canlandırmaya karar verdik. Yakın zamanda güvenlik birimlerimiz arasında görüşmeler düzenlenmesini planlıyoruz. Bunun yanı sıra Türkiye'deki başarısız darbe girişiminden bu yana iki ülkenin adalet, dışişleri ve içişleri bakanları arasındaki dondurduğumuz üçlü görüşmeleri yeniden başlatacağız."

Başbakan Michel, Erdoğan ile AB-Türkiye ilişkilerinin geleceği konusunda da etraflı bir görüşme yaptıklarını sözlerine ekledi.  

Kaynak: AA

Etiketler: türkiye, erdoğan, Charles Michel, Belçika Başbakanı
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