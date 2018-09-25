SETA ve Türk Miras Vakfı'ndan New York'ta "Bugün Türkiye" paneli

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarının devam ettiği ABD'nin New York kenti, Siyaset, Ekonomi ve Toplum araştırmaları Vakfı SETA ile Türk Miras Vakfı'nın “Bugün Türkiye” başlıklı paneline de ev sahipliği yaptı.

Panelde Türkiye'nin dış politikasından Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerine birçok konu masaya yatırıldı.

Panele, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, SETA Genel Koordinatörü Profesör Burhanettin Duran, SETA Direktörleri Profesör Doktor Hasan Basri Yalçın ve İsmail Çağlar konuşmacı olarak katıldı.

"Türkiye insanlığın onurunu kurtardı"

Türk dış politikasını değerlendiren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oruç, "Türkiye insani dış politika anlamında çok mesafe kaydetti. Özellikle BM insani yardım mekanizmasının çöktüğü böylesi bir dönemde sadece yanı başındaki Suriye değil birçok bölgede, nerede bir sıkıntı varsa Türkiye yardıma koştu. Dünyanın insanlığın onurunu kurtardığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

SETA Genel Koordinatörü Duran ise İdlib’de gelinen son duruma değinerek, şunları söyledi:

"İdlip mutabakatından sonra bu ziyaretin gerçekleşmiş olması çok anlamlı. Türkiye böylelikle sadece bir insani dramı etkilemiş olmadı, Suriye'de masadaki denklemi de değiştirdi."

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısı konusunda ABD’nin görüşlerini de aktaran Duran, "Trump’ın derdi aslında 2. Dünya Savaşı sonrası Amerika’nın kurduğu bir sistemden Amerika’nın yeterince istifade edemediği kanaatine dayanıyor" dedi.

Kaynak: TRT Haber



