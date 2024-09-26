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Dünya
AA 26.09.2024 15:55

Lübnan'da yerinden edilen 70 bin 100 kişi, barınma merkezlerine yerleştirildi

Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen 70 bin 100 kişinin, 533 barınma merkezine yerleştirildiğini bildirdi.

Lübnan'da yerinden edilen 70 bin 100 kişi, barınma merkezlerine yerleştirildi
[Katil İsrail'in saldırıları nedeniyle Lübnan'ın güneyinden kuzeyine gidenler trafik oluşturdu. 23 Eylül 2024 | Fotoğraf: AA]

Mevlevi, Bakanlığın Beyrut'taki binasında düzenlediği basın toplantısında konuştu.

İçişleri Bakanlığı ve ilgili yetkililerin, yerinden edilmiş kişiler arasında hasta ve özel ihtiyaçları olan kişilerin güvenliğini sağlamaya ve onları barınma merkezlerinde kontrol altında tutmaya çalıştığını vurgulayan İçişleri Bakanı Mevlevi, bu dönemde 13 bin 500 Suriyelinin ülkesinden ayrılıp Suriye'ye döndüğünü de kaydetti.

Mevlevi, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen 70 bin 100 kişinin, 533 barınma merkezine yerleştirildiğini belirtti.

İsrail’in Lübnan’a şiddetlenen saldırılarında 677 kişi öldü

İsrail ordusu, 23 Eylül’den bu yana Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 677 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ediyor.

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