Lübnan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Trablus'taki Lübnan Bank şubesi, iç güvenlik güçleri ve orduya ait bir askeri araca, terörist Abdurrahman Mebsut tarafından ateş açıldı.

Güvenlik güçlerinin kaçan saldırganı takibinin ardından çıkan çatışmada, 1'i subay güvenlik güçlerinden 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Söz konusu saldırganın daha sonra üzerindeki bombayı patlattığı belirtildi.

Lübnan medyasında, teröristin bir süre Suriye'de terör örgütü DEAŞ saflarında bulunduğu, ardından Lübnan'a döndüğü haberleri yer aldı.

Kaynak: AA