Havacılık devi Boeing, uçak tedarik ettiği havayolu şirketlerini 737 Max tipi uçaklardaki olası kanat arızası konusunda uyardı.

Dünya çapında 300’den fazla uçağı ilgilendirdiği duyurulan olası arıza, şirket hisselerin yüzde 1,6 oranında düşmesine sebep oldu.

Federal Havacılık Dairesi (FHD), problemin "üretim sürecinde yapılan bir hata"dan kaynakladığını açıkladı.

CNBC’ye konuşan şirket üst yöneticisi Dennis Muilenburg, “Kesinlikle pişman olduğumuz bir durum. Bunu süratle çözmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Boeing 737 Max 8 krizi

Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı, 10 Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya'da ise Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.

Kaynak: Reuters