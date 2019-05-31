Amerikan CBS televizyonuna konuşan şirketin İcra Kurulu Başkanı Dennis Muilenburg, kokpitteki acil durum alarmı yazılımıyla ilgili bir problem olduğunu söyledi.

"Hücum açısı sensörü"ndeki hataya dikkat çeken Muilenburg, “Açıkçası, hücum açısı uyarı sensörünün uygulanmasında yetersiz kaldık. Doğru, bunu uygun bir şekilde yapamadık” dedi.

Muilenburg ayrıca, şirketin bu problemi çözmek için çalıştığını söyledi.

Boeing 737 Max 8 krizi

Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı, 10 Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya'da ise Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.

Etiyopya'daki son kazanın ardından aralarında Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya'nın da olduğu birçok ülke "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçuşlara kapatmıştı.

Kaynak: BBC News, AA