Moskova'da bayram namazı için camilere akın eden binlerce Müslüman, camilere sığmadı.

Moskova Merkez Camii’nde, Ramazan Bayramı namazı öncesinde özel önlemler alındı.

Cami etrafındaki cadde ve sokaklar ibadet için özel olarak trafiğe kapatıldı.

İbadet için oluşturulan alan etrafında polis güvenlik önlemleri alırken, cemaat kontrol noktalarından içeri girebildi.

Namaz öncesinde Moskova Merkez Camii’nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başbakan Dmitriy Medvedev’in ülkede yaşayan Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutlayan mesajı okundu.

Bayram namazı, Rus devlet televizyon kanalı Rossiya-1’den canlı yayımlandı.

Yaklaşık 20 milyon Müslüman'ın yaşadığı Rusya’da 7 bin civarında cami ve mescit var.

Kaynak: AA