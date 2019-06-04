Avustralya'dan Almanya'ya, Irak'tan Gürcistan'a Ramazan Bayramı dünyanın dört bir yanında kutlanıyor.

Almanya

Amanya'nın Köln kentinde Bayram namazına 5 bin kişi katıldı.

Başkonsolos Barış Ceyhun Erciyes, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Başkanı Kazım Türkmen ve farklı etnik kökenlerden Müslümanlar oradaydı.

Rusya

Rusya’nın başkenti Moskova'da bayram namazı için camilere sığmayan binlerce Müslüman, caddelerde saf tutmak zorunda kaldı.

Moskova Merkez Camii’nde Ramazan Bayramı namazı öncesinde özel önlemler alındı.

Avusturya

Avusturya'da Müslümanlar, bayram namazı için sabahın ilk saatlerinden itibaren Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Avusturya Türk Kültür Sosyal Yardımlaşma Derneği (ATİB) Merkez Camii'ni doldurdu.

Namaz öncesi Suriye ve Filistin başta olmak üzere İslam coğrafyasında yaşanan sorunların giderilmesi, kan ve gözyaşının bir an evvel dinmesi için dualar edildi.

Avustralya

Avustralya'da 200'den fazla cami doldu taştı.

Barış, huzur ve sevgi dilekleriyle Müslümanlar bayram namazı kıldı.

Irak

Irak'ın Kerkük kentinde, bayram namazı için camileri dolduran vatandaşlar, ülkenin barış ve huzuru için dua etti.

Kerkük kent merkezindeki Bağdat Yolu semtinde bulunan Büyük Nur Camii imam hatibi Ahmed Hurşid, tüm Müslüman ülkelerinin barış ve huzur içinde yaşamasının en büyük temennileri olduğunu belirtti.

Afganistan

Son dönemde hemen hemen her gün terör olaylarının yaşandığı ülkede Ramazan Bayramı dolayısıyla halk, sabah erken saatlerde başkent Kabil olmak üzere pek çok bölgede camilere akın etti.

Halk, kuzeydeki Mezar-ı Şerif kentindeki Ravza-i Şerif Camii'nde bayram namazını kıldı.

Namaz öncesi halka hitap eden Belh Valisi Muhammed İshak Rehgüzer, Afganistan'da herkesin barış istediğini ve barışın her şeyden önemli olduğunu söyledi.

Gürcistan

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Müslümanlar Ramazan Bayramı namazını Tiflis Cuma Camii'nde kıldı.

Namaza Gürcüler, Türkler, Azerbaycanlılar ile farklı etnik kökenlerden diğer Müslümanlar katıldı.

Kaynak: TRT Haber, AA