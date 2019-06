İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'nin ülkesine uyguladığı yaptırımları eleştirdi.

Zarif, sosyal medya sitesi Twitter’da yaptığı paylaşımda, “İran’ı yönelik ekonomik terörizm sivilleri hedef alıyor. Annesinin kendisine protez ayak alamadığı bu küçük çocuk gibi. Onlar yaptırıma maruz kaldı” ifadelerini kullandı.

#EconomicTerrorism against Iran targets innocent civilians. Like this little boy, whose heartbroken mother can't get him prosthetic legs as he grows. They're sanctioned.



This is @realDonaldTrump's "economic war". And war and talks—with or without preconditions—don't go together pic.twitter.com/ZUqA61iq7D