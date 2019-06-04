Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah Burhan, resmi devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, Askeri Geçiş Konseyinin muhalif Özgürlük ve Değişim Güçleri Bildirgesi ile görüşmeleri durdurma, daha önce varılan anlaşmaları iptal etme ve 9 ayı geçmeyecek bir süre içerisinde genel seçimlere gitme kararı aldığını söyledi.

Burhan, seçimlerin bölgesel ve uluslararası gözetim altında yapılacağını da sözlerine ekledi.

Askeri Geçiş Konseyinin yaşanan olaylarla ilgili soruşturma açılması talimatı verdiğini belirten Burhan, göstericilerin hayatını kaybetmesinde sorumluluklarının olmadığını öne sürdü.

Geçici hükümet kurulacak

Burhan ayrıca, geçiş dönemini yönetmesi için geçici hükümet kurulacağını açıkladı.

Geçici hükümetin, eski rejimin yolsuzluğa bulaşmış isimlerini yargılamak, çeşitli çatışma bölgelerinde sürdürülebilir barışı tesis etmek, Sudan halkının kendisini yönetecek liderleri seçebilmesi için yerel ve bölgesel alanda seçim ortamını hazırlamak gibi görevleri üstleneceğini vurguladı.

Ordu göstericilere müdahale etmişti

Sudan Doktorlar Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Hartum'daki genel karargah önünde Askeri Konsey tarafından öldürülenlerin sayısının en az 35 kişi olduğu belirtildi.

Açıklamada, saldırıda yüzlerce kişinin yaralandığı, çoğunun sağlık durumunun kritik olduğu kaydedildi.

Ölü sayının kesin olmamasının nedeninin, silahlı milisler ve güvenlik güçlerinin hastaneleri kuşatma altında tuttuğu, doktorlara saldırdıkları ve tutukladıklarına dikkat çeken açıklamada, doktorların ve göstericilerin ifadelerine göre gösterilerin yapıldığı meydandaki cesetlerin birçoğunun Cancavid milisleri tarafından alındığı ve Nil Nehri'ne atıldığı aktarıldı.

Muhalefet: Eylemleri artırarak cevap vereceğiz

Sudan’da muhalefetin çatı kuruluşu Özgürlük ve Değişim Güçleri Bildirgesi liderlerinden Halid Ömer Yusuf, ordunun gösterilere müdahalesini “darbe” olarak tanımlamıştı.

Ömer Halid Yusuf, ordunun bu hareketine karşı sivil itaatsizliği ve protesto eylemlerini artırarak cevap vereceklerini söylemişti.

Ordu: Gösterilerin düzenlendiği meydanı hedef almadık

Sudan'da Geçici Askeri Konsey Sözcüsü Şemsettin Kebbaşi ise gösterilerin düzenlendiği meydanı hedef almadıklarını söyleyerek, müdahalenin meydanın "Kolombia" olarak adlandırlan çevresinin tehlikelilerden temizlenmesini amaçladığını açıklamıştı.

Kabbaşi ayrıca, müzakerelere dönülmesinin sorunun çözülmesi için en hızlı yol olduğunu dile getirmişti.

Türkiye'den itidal çağrısı

Türkiye, Sudan'daki son gelişmelerin ardından geçiş sürecinin halkın beklentileri doğrultusunda süratle tamamlanması ve bir an önce sivil hükümetin kurulması çağrısı yapmıştı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kardeş ülke Sudan'da siyasi geçiş sürecine ilişkin müzakereler devam ederken, göstericilere müdahale edildiği, can kayıpları ve yaralanmalar meydana geldiği yolundaki haberler derin endişeyle karşılanmıştır" denilmişti.

Kaynak: AFP