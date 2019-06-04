Yaklaşık 20 yıldır hizmet veren iTunes uygulaması artık kullanılamayacak.

ABD’li teknoloji devi Apple, medya oynatıcısı ve cihazların bilgisayarla bağlantı aracı olarak hizmet veren iTunes uygulamasının kullanımdan kaldırılacağını açıkladı.

iPod ile başlatılan ve sonraları piyasaya sürülen iPhone ile daha da bilinir hale gelen iTunes’un yerine TV+, Müzik, Podcast uygulamalarının kullanılacağı belirtildi.

iTunes kullanıcılarının medya kütüphanelerine ne olacağı ise henüz netleşmezken, Apple’ın bu içerikleri silmek yerine başka yollardan erişime açacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Sky News, The Guardian