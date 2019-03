ABD'nin teknoloji devi Apple düzenlediği etkinlikte, dizi ve film izleme uygulaması Apple TV Plus'ı tanıttı.

Apple, TV Plus'ın yanı sıra, News Plus isimli haber servisini, Apple Arcade isimli oyun uygulamasını ve Apple Card isimli kredi kartını da duyurdu.

Apple'ın TV uygulaması, Apple TV Channels, Türkiye'de de çok izlenen birçok dizinin yapımcısı olan Amazon, Hulu, HBO, CBS, Starz ve Showtime gibi kuruluşların original içeriklerini kullanıcılara sunacak.

Yeni uygulama hakkında bilgilendirme yapan Apple yöneticilerinden Peter Stern, "Tek bir uygulamada sadece izlemek istediğiniz kanallar için ödeme yapacağınız yeni bir TV deneyimi tasarımı geliştirdik" dedi.

Apple'ın TV uygulaması, şimdiye kadar kullanıcıları üçüncü tarafların sağladığı içeriklere yönlendiriyordu. Ancak mayıs ayında kullanılmaya başlanacak yeni uygulama ile Apple, kullanıcıların doğrudan istedikleri içeriğe erişebildiği bir platform haline dönüşecek.

Apple'ın üreteceği orijinal içeriklerin de izlenebileceği uygulama, eylül ayından sonra Mac bilgisayarlarda da kullanılabilecek.

Apple TV Plus uygulamasının, yalnızca Apple ürünlerinde ve iOS uygulamalarında değil Samsung, LG, Sony ve Vizio gibi farklı televizyon cihazlarında da yer alacağı belirtildi.

Uygulamanın ücretlendirmesi hakkında ise henüz detay paylaşılmadı.

Apple News Plus

Haber uygulaması ile kullanıcılar, her bir gazete ya da dergiye erişim için ayrıca ücret ödemeden, aylık üyelik ücret karşılığında The New Yorker, Esquire, The Atlantic, National Geographic, Men's Health ve Vogue'un da dahil olduğu 300'den fazla dergiye erişilebilecek.

Eylül ayından itibaren Avustralya ve İngiltere'de, ardından Avrupa'nın geri kalanında kullanılmaya başlanacak uygulama ilk 1 ay ücretsiz olacak.

Apple Arcade

Apple Arcade diğer uygulamalardan farklı olarak, üçüncü servis sağlayıcıların ürettiği oyunları bir uygulamada toplama özelliğine sahip değil. Tamamen Apple'a özel oyunlar platformda yer alacak.

Eylül ayından sonra 150'den fazla ülkede kullanıma girecek Apple Arcade uygulamasının ücretlendirnesiyle ilgili ise, henüz açıklama yapılmadı.

Apple Card

Apple Card isimli yeni kredi kartının kullanıma girdikten sonra yeniliklerin basit uygulamalarla geliştirileceği, üyelik ücreti olmayacağı, satın almalar için faiz oranının düşük olacağı ve ödül uygulamasının aktif şekilde kullanılacağı duyuruldu.

Faiz oranlarıyla ilgili detaylı bilgi verilmedi.

