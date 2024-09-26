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Dünya
AA 26.09.2024 18:06

Lübnan'da elektrik üretimi için kullanılan akaryakıt stokları 12 günlük kaldı

Lübnan'da elektrik üretimi için kullanılan akaryakıt stoklarının 12 gün yetebileceği duyuruldu.

Lübnan'da elektrik üretimi için kullanılan akaryakıt stokları 12 günlük kaldı

Lübnan Su ve Enerji Bakanı Velid Feyyad, yerel medyaya yaptığı açıklamada, ülkede elektrik üretimi için kullanılan akaryakıt stoklarında 30 bin ton olduğunu belirtti.

Enerji üretiminde günlük olarak 2 bin 500 ton tüketildiğini aktaran Feyyad, önümüzdeki günlerde de Irak ve Cezayir'den 84 bin ton yakıtın ulaşacağına işaret etti.

Halihazırdaki mevcut stokların 12 gün yetebileceğini vurgulayan Feyyad, Irak ve Cezayir'den gelecek yakıtla stokların 45 günlük olacağını ifade etti.

İsrail’in Lübnan’a şiddetlenen saldırılarında 679 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim'den beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 679 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

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Hizbullah ise İsrail ordusu tarafından ülkenin güney ve doğu bölgelerine yönelik devam eden yoğun bombardımana karşı füzeli saldırılarla karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunluklu ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar açıklanmadı.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye göç edenlerin de olduğu belirtiliyor.

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