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Dünya
AA, TRT Haber 26.09.2024 17:52

Filistin Devlet Başkanı Abbas: İsrail hükümeti Lübnan halkına karşı soykırım suçu işliyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "İsrail hükümeti Lübnan halkına karşı soykırım suçu işliyor." dedi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas: İsrail hükümeti Lübnan halkına karşı soykırım suçu işliyor

Abbas, BM Genel Kurulu'nda konuştu.

"ABD yönetiminin, İsrail'in ateşkese uymasını talep eden Güvenlik Konseyi karar tasarılarını üç kez engellemiş olmasından dolayı üzgünüz." ifadesini kullanan Abbas, şunları kaydetti:

"ABD tek başına ayağa kalktı ve 'Hayır, savaş devam edecek' dedi. Bunu veto hakkını kullanarak yaptı ve buna ek olarak İsrail'e binlerce masum sivili, çocuğu ve kadını öldürmek için kullandığı ölümcül silahları sağladı ve bu İsrail'i saldırganlığını sürdürmeye daha da teşvik etti. ABD desteklediği sürece neden devam etmesin ki? Bu Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik Konseyi'nde Filistin devletine BM'de tam üyelik verilmesine karşı oy kullanan tek üye olan ülke. Amerika'nın gözünde üyeliği hak etmiyoruz, bu yüzden veto hakkını buna karşı kullanıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin halkımıza karşı çıkmakta nasıl ısrar edebildiğini anlamıyorum."

Mahmud Abbas ayrıca, "Filistin halkı, İsrail işgal ordusunun şehit ettiği Ayşenur Hanım’ın duruşunu unutmayacaktır." diye konuştu.

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