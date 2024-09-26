İsrail Savunma Bakanı Gallant, Lübnan'a saldırıların devam etmesini onayladı

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gallant'ın, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, Gallant ve Halevi'nin öğleden sonra Beyrut'ta Hizbullah'ın komutanlarından Muhammed Hüseyin Surur'un hedef alındığı saldırıyı gözlemlediği ifade edildi.

Ayrıca Gallant'ın, Lübnan'da Hizbullah'a yönelik saldırılara devam edilmesini onayladığı kaydedildi.

İsrail Savunma Bakanı Gallant'ın, bu onayının, Hizbullah ile ateşkes konusunun gündeme geldiği bir süreçte gerçekleşmesi dikkati çekti.

İsrail ordusu, öğleden sonra Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Beyrut'taki saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını bildirmişti.

İsrail ordusu da Beyrut'taki saldırıda Hizbullah'ın silahlı insansız hava aracı (SİHA) biriminden sorumlu komutanı olduğunu öne sürdüğü Surur'un öldüğünü duyurmuştu.

⁠İsrail’in Lübnan’a şiddetlenen saldırılarında 679 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim'den beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’den bu yana Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 679 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.