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Dünya
AA 19.09.2024 23:54

Lübnan, katil İsrail'in telsizleri patlatmasıyla ilgili BMGK'ya şikayette bulunmaya hazırlanıyor

Lübnan'ın, salı ve çarşamba günleri çağrı cihazları ve telsizlerde meydana gelen patlamalarla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) şikayette bulunmaya hazırlandığı duyuruldu.

Lübnan, katil İsrail'in telsizleri patlatmasıyla ilgili BMGK'ya şikayette bulunmaya hazırlanıyor
[Fotograf: Reuters]

Lübnan, söz konusu saldırıların ardından BM düzeyinde harekete geçmeye karar verdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Abdallah Buhabib, "İsrail'in masum Lübnan halkına karşı işlediği savaş suçu mahiyetindeki siber terör saldırısıyla ilgili olarak Lübnan'ın BM Daimi Temsilciliğine, BMGK'ya şikayette bulunma" talimatı verdi.

Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması

Lübnan'da 17 Eylül'de, Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 323 kişi yaralandı.

Ülkede 18 Eylül'de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu da 25 kişi öldü, 608'den fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar yaşanıyor.

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