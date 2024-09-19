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Dünya
AA 19.09.2024 21:36

Katil İsrail ordusundan Lübnan'a hava saldırısı

Katil İsrail ordusu, Lübnan’da çok sayıda noktaya hava saldırısı düzenledi.

Katil İsrail ordusundan Lübnan'a hava saldırısı

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