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AA
HABER GİRİŞ
19.09.2024 21:36
, 19.09.2024 21:53
SON GÜNCELLEME
19.09.2024 21:53
Katil İsrail ordusundan Lübnan'a hava saldırısı
Katil İsrail ordusu, Lübnan’da çok sayıda noktaya hava saldırısı düzenledi.
Ayrıntılar geliyor...
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