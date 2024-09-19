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Dünya
AA 19.09.2024 20:42

ABD Savunma Bakanı, Hizbullah ile yaşanan gerilim nedeniyle İsrail ziyaretini erteledi

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Hizbullah ile yaşanan gerilim nedeniyle 22 Eylül'de İsrail'e yapmayı planladığı ziyaretin ertelendiği duyuruldu.

ABD Savunma Bakanı, Hizbullah ile yaşanan gerilim nedeniyle İsrail ziyaretini erteledi
[Fotograf: Reuters]

İsrail basınında yayımlanan haberde, ziyaretin bilinmeyen bir tarihe ertelendiği aktarıldı.

Haberde, adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, Austin'in ziyaretinin Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması nedeniyle İsrail ile Hizbullah arasında artan gerilim nedeniyle ertelendiğini ifade etti.

ABD Savunma Bakanı Austin'in Hizbullah ile yaşanan gerilimi görüşmek üzere İsrail'i ziyaret etmeyi planladığı bildirilmişti.

Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması

Lübnan'da 17 Eylül'de, Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 323 kişi yaralandı.

Ülkede 18 Eylül'de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu da 25 kişi öldü, 608'den fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

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