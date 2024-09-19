Batı Şeria’da işgalci İsrail askerlerince kuşatılan iki okuldan bin öğrenci tahliye edildi

Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin kentine bağlı Kabatiya Beldesi Eğitim Müdürü Ahmed Cerara, beldedeki bir lise ile bir yüksek okulun İsrail askerlerince kuşatıldığını söyledi.

​​​​​​​Cerara, okul çevresinde yaşanan çatışma ve patlamaların öğrencileri etkilediğini ve büyük bir panik yaşadıklarını belirterek, ilgili kurumların koordinasyonunda öğrencilerin otobüslerle tahliye edildiğini aktardı.

İsrail ordusunun, bugün Kabatiya beldesine düzenlediği baskında 3 Filistinli ölmüş, 4'ü yaralanmıştı.

Kabatiya beldesine dün de baskın düzenleyen İsrail askerleri bir Filistinliyi gözaltına almıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.