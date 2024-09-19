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Dünya
AA 19.09.2024 23:03

Soykırımcı İsrail askerleri, Filistinlilerin cenazelerini çatıdan attı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülen 3 Filistinlinin cenazesini bulundukları evin çatısından attı.

İşgalci İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin kentinin Kabatiya beldesine bugün baskın düzenledi.

Baskında bir evi kuşatan İsrail askerlerinin saldırısında 3 Filistinli öldü.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail askerleri 3 Filistinlinin cenazesini bulundukları evin çatısından aşağı attı.

Sosyal medyada yer alan görüntüde, 3 İsrail askerinin ölen Filistinlilerin cenazelerinin bulunduğu binanın çatısında olduğu görülüyor.

Askerlerden birinin ölen Filistinlilerden birinin cenazesini teklemeyerek çatının kenarına ittiği cep telefonu kamerasına yansıyor. Daha sonra bu Filistinlinin naaşı İsrail askerince çatıdan aşağı atılıyor.

Görgü tanıkları ayrıca Filistinlilerin naaşlarının İsrail'e ait buldozerlerle olay yerinden götürüldüğünü aktardı.

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