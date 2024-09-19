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Dünya
AA 19.09.2024 23:21

Celtic taraftarları, UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Filistin'e destek verdi

İskoçya ekibi Celtic'in taraftarları, Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Filistin'e destek pankartı açtı.

Celtic taraftarları, UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Filistin'e destek verdi
[Fotograf: Reuters]

İç sahada oynanan birçok karşılaşmada İsrail işgali altındaki Filistin'e destek veren yeşil-beyazlı takımın taraftarları, Celtic Park ev sahipliğindeki Slovan Bratislava mücadelesinde de açtıkları pankart ve bayraklarla desteğini sürdürdü.

Fotoğraf: Reuters[Fotoğraf: Reuters]

"Yeşil Tugay" (Green Brigade) grubuna üye Celtic taraftarları, müsabaka sırasında tribünde "Size zulmedebilirler, sizi hapsedebilirler ama asla cesaretinizi kıramazlar. Gazze, Cenin, Tulkerim, Nablus, asla yalnız yürümeyeceksiniz." yazılı pankarta yer verdi.

Fotoğraf: Reuters[Fotoğraf: Reuters]

Futbol dünyasına İsrail'in saldırıları karşısında birlik mesajı veren Celtic taraftarları, tribünlerde Filistin bayrakları dalgalandırdı.

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