Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Lübnan Adalet Bakanı istifa etti
[Fotoğraf: Reuters]
Lübnan Adalet Bakanı Marie Claude Najm, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın ardından, görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos günü meydana gelen patlama sonrası birçok yetkilinin istifa kararı aldığı ülkede, Adalet Bakanı Marie Claude Najm de görevi bıraktı.
Najm'in kararı sonrası Lübnan'da patlama nedeniyle istifa eden bakan sayısı 3'e çıkmış oldu.
Şu ana kadar istifa eden milletvekili sayısı ise 6.
Patlamanın bilançosu
Başkentin kalbinde meydana gelen büyük patlamada şimdiye kadar 158 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 6 bin kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamada 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak ettiğini açıklamıştı.
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