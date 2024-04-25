23 Nisan'ın Cumhurbaşkanı: O gün en güzel bayramım oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Beştepe'de çocukları ağırladı.

Koltuğunu temsili olarak 6'ncı sınıf öğrencisi Atilla Egemen Çulcuoğlu'na bıraktı. Kabine toplantısına başkanlık eden Çulcuoğlu, yaşadığı o anları anlattı.

Cumhurbaşkanı olmanın kendisi için çok özel ve güzel bir duygu olduğunu ifade eden Çulcuoğlu, bayramı çok güzel bir şekilde yaşadığını, hatta hayatında en güzel yaşadığı bayramın o gün olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce çok heyecanlandığını kaydeden Çulcuoğlu, "Cumhurbaşkanımızın bana olan yaklaşımı çok nazik ve çok kibardı. Kendimi orada daha mutlu daha sakin hissettim. Daha da mutlu oldum. Mutluluğum 23 Nisan ve Cumhurbaşkanlığında oturma mutluluğuyla birleşti." dedi.

"Tasarruf önemlidir"

12 yaşındaki Atilla Egemen Çulcuoğlu, o soruları pratik zekası sayesinde rahatlıkla cevapladı.

Muhabirlerin 'tasarruf' konusunda atılacak adımlarla ilgili sorduğu soruya yanıt veren Çulcuoğlu, "Tasarruf önemlidir. Eğer ki tasarruf yapabilirsek devletimiz çoğu alanda gerektiği zaman ki inşallah mühim bir durum olmaz da gerekmez o duruma yetecek paraya sahip olmalı. Çok şükür devletimiz çok iyi kararlar alıyor. Gerektiği zaman her türlü alanda bu para bize yetiyor" ifadelerini kullandı.

Atilla Egemen Çulcuoğlu, Keçiören'de Bilal Yaşar Ortaokulu'nda eğitimini sürdürüyor. Hayali, maden mühendisi olmak.