Dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden Louvre, ülkede normalleşme sürecine girilmesiyle kapılarını sanatseverlere 3,5 ay sonra yeniden açtı.

Müzenin Genel Direktörü Jean-Luc Martinez, yaptığı açıklamada, ziyaretçileri ağırlamaktan çok mutlu olduğunu belirtti.

Martinez, normal şartlarda günde 30 bin kişinin müzeyi ziyaret ettiğini, bugün ise 7 bin kişinin rezervasyon yaptığını aktardı. Müzede bazı koleksiyonların ziyarete kapatıldığı bilgisi de paylaşıldı.

[Fotoğraf: AA]

Müzede maske kullanmak zorunlu

Louvre'a ziyaretçilerinin çoğunluğunu yabancı turistler oluştururken bugün açılışının ilk saatlerinde daha çok yerli turistlerin gittiği görüldü.

Müzenin içerisinde COVID-19 tedbirleri kapsamında maske kullanmak zorunlu oldu. Müzede yerlere "sosyal mesafe" kuralını gösteren bantlar yapıştırıldı.

[Fotoğraf: AA]

COVID-19 salgını döneminde 40 milyon eurodan fazla zarara uğrayan müzeyi 2018'de 10 milyondan fazla kişi ziyaret etti.