Kolombiya basınında çıkan haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Magdalena eyaletinde bir yakıt tankerinin devrilmesinin ardından patlama meydana geldi.

Tankerden yakıt almaya çalışan 7 kişi öldü, 50'den fazla kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi, soruşturma başlatıldı.