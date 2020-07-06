Ulusal basındaki haberlere göre, teröristler dün kuzeydeki Gorom-Gorom şehrine 50 kilometre mesafedeki Petabouilli köyüne saldırdı.

Teröristlerin sivillerin üzerine rastgele ateş açtığı saldırıda, çoğu kadın ve çocuk 50 sivil hayatını kaybetti.

Saldırılar sebebiyle 1 milyon kişi evinden oldu

Mali sınırındaki Banh bölgesi başta olmak üzere ülkenin kuzey hattı, 2018'den bu yana sık sık terör saldırılarına uğruyor.

Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde terör saldırıları nedeniyle 2019 başından bu yana olağanüstü hal uygulanıyor.

Ülkede 2015'ten bu yana terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda yaklaşık 1 milyon kişi yerinden oldu.