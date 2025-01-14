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Dünya
AA 14.01.2025 06:48

Los Angeles'taki yangınlar sonrası ev sahipleri kiraları yasa dışı şekilde artırdı

ABD'de, Los Angeles ve çevresinde devam eden yangınlar sonrası ev sahiplerinin fiyatları yasa dışı şekilde yükselttiği aktarıldı.

Los Angeles'taki yangınlar sonrası ev sahipleri kiraları yasa dışı şekilde artırdı

BBC'nin habere göre, Los Angeles'taki yangınlar sebebiyle yerlerinden olan binlerce insan yüksek kira ve otel ücretleriyle karşı karşıya kalıyor

Los Angeleslı emlak kralı Jason Oppenheim, California eyaletinin "fiyat yükseltme" karşıtı yasalarına rağmen, ev sahiplerinin, piyasanın çok üzerinde kira talep ettiklerini söyledi.

Oppenheim, daha önce aylık 13 bin dolar kira istenen mülke, bir müşterinin "altı ay peşin ödemeli, aylık 20 bin dolar" teklif ettiğini ancak ev sahibi 23 bin dolarda ısrar ettiğini ifade etti.

California'daki önleyici yasalara rağmen bölgedeki felakettin ev sahipleri tarafından suistimal edildiğini anlatan Oppenheim, "Bu durumdan faydalanmanın zamanı değil" diye konuştu.

Los Angeles'taki yangınlarda yağmaya karşı Ulusal Muhafızlar görevde
Los Angeles'taki yangınlarda yağmaya karşı Ulusal Muhafızlar görevde

Los Angeles yetkilileri ise orman yangını mağdurlarını dolandırarak ya da soyarak felaketten "yararlanan" kişilerin yargılanacağı uyarısında bulundu.

California Başsavcısı Rob Bonta, 11 Ocak'ta yaptığı açıklamada, ev sahiplerinin fiyatları yasa dışı olarak yükselttiğinin farkında olduklarını belirterek, "Bunu yapamazsınız. Bu bir yıla kadar hapis ve para cezasıyla cezalandırılabilecek bir suçtur" diye konuşmuştu.

Reuters[Reuters]

Hırsızlık ve dolandırıcılık vakalarında artış

Öte yandan, yangınların devam ettiği Los Angeles'ta ev kiralarındaki yasa dışı fiyat artışlarının yanında, hırsızlık ve dolandırıcılık vakaları da sık görülmeye başlandı.

Los Angeles İdari Bölge Şerifi Robert Luna, dün yaptığı açıklamada, özellikle yardım bağışları konusunda çok sayıda dolandırıcılık yaşandığını ifade ederek, vatandaşları yetkili sivil toplum örgütlerini bulmaları konusunda uyarmıştı.

Luna, yangınlar sırasında şu ana kadar aralarında itfaiyeci gibi davranarak girdiği evi soyan bir kişinin de bulunduğu yaklaşık 29 kişinin yakalandığını söylemişti.

Yangınlarda 24 kişi hayatını kaybetti

Los Angeles'ın değişik bölgelerinde 7 Ocak akşamı başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızlıca yayılan yangınlarda, şu ana kadar 37 bin dönümden fazla alan kül oldu.

Yangınlarda 24 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 150 bin kişi için tahliye emri verildi.

Afette 12 binden fazla yapı hasar gördü veya kullanılamaz hale geldi.

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