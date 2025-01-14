Los Angeles'taki yangınlar: Elektrik dağıtım şirketine dava

Dava, Pasadena bölgesindeki Eaton yangını nedeniyle mülkleri zarar gören ev sahipleri, kiracılar ve iş yeri sahipleri adına California Yüksek Mahkemesinde açıldı.

Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, birçok tanığın Southern California Edison'a ait bir iletim kulesinin altında yangın başladığını gördüğü ve bunun videolarının sosyal medyada paylaşıldığı aktarıldı.

ABD basınında yer alan haberlerde, şirkete karşı açılan davanın Los Angeles'ta etkili olan yangınlarla bağlantılı açılan davaların ilki olabileceği belirtildi.

Öte yandan şirketin ana kuruluşu Edison Internation Üst Yöneticisi (CEO) Pedro Pizarro ise CNBC'ye verdiği röportajda, Los Angeles bölgesindeki Eaton yangınının başlamasından önceki saatlerde ekipmanlarında herhangi bir anormallik tespit edilmediğini vurguladı.

[AFP]

Hiç sönmemiş bir yangının devamı mı?

Washington Post gazetesinin haberine göre, Los Angeles itfaiyecilerinden biri, "Yangının başlangıcı, yılbaşı gecesi son yangının çıktığı yere çok yakındı" ifadelerini kullandı.

Yeni fotoğraf, video, uydu görüntüleri ve görgü tanıkları, Palisades Yangını'nın itfaiyecilerin altı gün önce helikopterlerle saatlerce yangını söndürmeye çalıştığı bölgede başladığına dair yeni kanıtlar sunuyor.

[AFP]

"Rüzgar nedeniyle yeniden alevlenmiş olabilir"

Soruşturmacılar son günlerde bu bölgeye gelerek bölge sakinleriyle görüştüler ve yangını neyin başlattığı konusunda kanıt aradılar; bunlar arasında Yılbaşı yangınından kalan yanık izleri de vardı.

Analizler, yeni yangının yılbaşı gecesi çıkan eski yangının çok yakınında başladığını gösteriyor.

Bu da rüzgarlı hava nedeniyle yılbaşı gecesi çıkan yangının yeniden alevlenmiş olma ihtimalini artırıyor.

[AFP]

"Yeniden alevlenme" olarak bilinen önceki yangınların alevlenmesi durumu, ülkenin en felaketli ve ölümcül orman yangınlarının ana nedeni olabilir.

Yangın bilimcisi Michael Gollner, "Bir hafta içinde önceki yangından bir şeyin yeniden alevlenip tutuşmaya neden olması kesinlikle mümkün" diye konuştu.

Yeni bir teknikle tespit edildi

Wahington Post, yangından önce ve sonra çekilen sahte renkli uydu görüntüleri kullanarak Yeni Yıl Arifesi yangınının yanık izini tespit etti.

Bu teknik, uydu görüntülerindeki bitki örtüsündeki değişiklikleri izliyor. Sağlıklı bitki örtüsü kırmızı görünürken, kavrulmuş toprak mavi ila kahverengi görünüyor.

[Wahington Post]

Uydu görüntüleri, dumanın kaynağının yılbaşı gecesi çıkan yangından kalan izlerle örtüştüğünü gösteriyor.

Duman, rüzgar yönünde, daha önce yanmış alandan uzağa doğru uzanıyor.

[Washington Post]

Yangınlarda 24 kişi hayatını kaybetti

Los Angeles'ın değişik bölgelerinde 7 Ocak akşamı başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızlıca yayılan yangınlarda, şu ana kadar 37 bin dönümden fazla alan kül oldu.

Yangınlarda 24 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 150 bin kişi için tahliye emri verildi.

Afette 12 binden fazla yapı hasar gördü veya kullanılamaz hale geldi.