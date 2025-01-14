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Dünya
AA 14.01.2025 05:36

Brezilya'da okullarda cep telefonu yasağı onaylandı

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Kongre'de kabul edilen, ilk ve orta dereceli okullarda cep telefonu kullanımını yasaklayan yasayı onayladı.

Brezilya'da okullarda cep telefonu yasağı onaylandı

Yasanın yürürlüğe girmesiyle cep telefonu kullanımı hem dersler hem de teneffüslerde yasaklanacak.

Lula da Silva, konuya ilişkin açıklamasında, yasanın "kesinlikle" gerekli olduğunu ve diğer ülkelerde de benzer uygulamaların hayata geçirildiğini belirtti.

Göreve başladığı günden bu yana düzenledikleri toplantılarda bakanları ve diğer yetkilileri telefon kullanmamaları konusunda uyardığını ifade eden Lula da Silva, cep telefonlarının dikkat dağınıklığına yol açtığını vurguladı.

Cep telefonları gözetim altında kullanılabilecek

Yeni düzenlemeye göre, okullarda cep telefonları yalnızca pedagojik amaçlarla ve öğretmenlerin gözetimi altında kullanılabilecek.

Locomotiva Enstitüsü ve QuestionPro'nun Ekim 2024'te gerçekleştirdiği bir ankete göre, Brezilyalı ebeveynlerin yüzde 82'si okullarda cep telefonu yasağını destekliyor.

Çocuklar ile gençlerin sağlığı ve öğrenimi üzerindeki olumsuz etkileri göz önüne alınarak, Kongre'de yapılan oylama sonucu ilk ve orta dereceli okullarda cep telefonu kullanımının yasaklanmasına yönelik düzenleme 20 Aralık 2024'te kabul edilmişti.

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