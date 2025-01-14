Küba İsrail'e karşı açılan soykırım davasına "müdahillik" talebinde bulundu

Küba hükümeti, Güney Afrika'nın 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi kapsamında İsrail aleyhinde başlattığı hukuki sürece katılma kararı aldığını açıkladı.

Küba hükümetinden yapılan açıklamada, İsrail'in on yıllardır Filistin halkına karşı sürdürdüğü soykırım politikalarına dikkati çekildi.

Açıklamada, "Bir devletin, kendi kaderini tayin etme hakkını isteyen ve İsrail tarafından yasa dışı olarak işgal edilen topraklarda bağımsız bir Filistin devleti kurulmasını isteyen Filistinlilere yönelik soykırım politikasıyla karşı karşıya olduğumuz açıktır." ifadesine yer verildi.

Gazze Şeridi'nde süren saldırılara da değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uluslararası insancıl hukukun ihlali ya da İsrail'in uyguladığı apartheid rejimi, başlı başına bir suçtur. Ancak bu eylemler, İsrail'in işgalci bir güç olarak sürdürdüğü genel soykırım politikasının bir parçasıdır."

Birleşmiş Milletler sisteminin Filistin halkına yönelik hak ihlallerine karşı yıllardır yetersiz kaldığı vurgulanan açıklamada, Uluslararası Adalet Divanının, Filistin halkı için son umut olduğu ve bu davanın, sözleşmenin güvencesi olarak görülmesi gerektiği belirtildi.

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 53 Filistinli hayatını kaybetti

Bölgedeki sağlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu gün boyunca Gazze Şeridi'nin birçok bölgesine yönelik hava saldırılarını artırdı.

Kuzeydeki Gazze kentinde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı bir okulun yanı sıra birçok noktada toplanan vatandaşları hedef alan saldırılar oldu.

İsrail'in savaş uçakları ve insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırılarda yaşamını yitiren 53 Filistinlinin cesedi hastanelere ulaştırıldı.

İsrail'in yoğun saldırılarında yaralanan çok sayıdaki yaralının kaldırıldığı kuzeyindeki Ehli Baptist Hastanesinde yer kalmadığı için yaralılara hastane bahçesinde müdahale edilmeye çalışıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 46 bin 584 Filistinli öldü, 109 bin 731 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Katil İsrail Batı Şeria'da 22 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Eriha kentine bağlı ez-Zebidat köyüne baskın düzenleyerek 20 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentine bağlı Dura beldesine yaptığı baskında 2 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, El Halil kentine bağlı Sair beldesine düzenlediği baskın sırasında Filistinlilere ateş açtı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, El Halil kentinde İsrail askerlerinin kurşunuyla boynundan yaralanan 19 yaşındaki Filistinli gencin hastaneye ulaştırıldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.