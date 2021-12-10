Londra'da belediye önüne asılan KKTC bayrağının indirilmesine tepki
İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan Kıbrıs Türkleri, belediye önüne asılan KKTC bayrağının indirilmesini protesto etti. Gösteriye katılan Kıbrıs Türkleri "Irkçılığa hayır" sloganları attı, belediye başkanın istifasını talep etti.
Waltham Forest belediye binası önünde toplandılar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını indirten belediye başkanını protesto ettiler.
İngiltere'nin başkenti Londra'da Kıbrıs Türkleri gösteri düzenledi. Direğe çekilen KKTC bayrağının indirilmesi emrini veren Belediye Başkanı Grace Williams'a tepki gösterdi.
Belediye Başkanı istifaya çağrıldı
KKTC ve Türk bayraklarıyla düzenlenen gösteride Williams'ın istifası talep edildi.
"Adalet istiyoruz", "Elinizi bayrağımızdan çekin, kimliğimizden çekin", "Biz varız, Kıbrıs Türküyüz", "Irkçılığa hayır" sloganları atıldı.
Kıbrıs Türkleri, 15 Kasım'da KKTC kuruluşunun 38'inci yıl dönümü münasebetiyle
Waltham Forest belediye binası önündeki törenle bayraklarını göndere çekmişti.
Törenin ardından görevliler bayrağı indirmişti.
Belediye Başkanı Grace Williams olaya ilişkin yaptığı açıklamada, İngiltere'nin KKTC'yi tanımamasını gerekçe göstermiş, Rumlardan da özür dilemişti.
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