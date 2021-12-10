Haber Giriş: 10 Aralık 2021 Cuma 00:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da camiye saldırı: 9 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Nijerya'nın Niger eyaletinde, bir camiye düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Nijerya'da Niger Eyalet Polis Komiseri Bala Monday Kuryas, motosikletli silahlı kişilerin, eyaletin Mashegu bölgesindeki Ba'are köyünde namaz için camide toplananlara ateş açtığını açıkladı.
Kuryas, saldırıda 9 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığını duyurdu.
Bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktaran Kuryas, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.
25 Ekim'de de camiye saldırı olmuştu
Silahlı kişilerin 25 Ekim'de Niger eyaletine bağlı Maza-Kuka bölgesinde bir camiye düzenlediği saldırıda 18 kişi hayatını kaybetmişti.
Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde bu taşıtın kullanımı yasaklanmıştı.
Etiketler: Nijerya
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