İngiltere'de Ulusal Sağlık Sistemi COVID-19 salgını karşısında alarm vermeye başladı.

Kraliyet Acil Tıp Derneği'nin acil servisle ilgili yayımladığı rapor, sektördeki durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

Rapora göre, ameliyat sırası bekleyenlerin sayısı ülke tarihinde ilk kez 6 milyona ulaştı ve bekleme süresi bir yılı geçenlerin sayısı ise Eylül ayında 300 bin civarındayken, bu sayı bir ayda 312 bin 500'ü geçti.

-6 milyon kişi ameliyat sırasında

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İngiltere gündeminden öne çıkan başlıkları @trthaber muhabiri Zeynep Eryılmaz aktardı. pic.twitter.com/fdEQcMlc39 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 9, 2021

16 bini aşkın hasta ise iki yılı aşkın bir süredir ameliyat sırasında.

Acil servislerde bekleme rekoru

Acil servislerde de 12 saatten fazla bekleyenlerin sayısı rekor kırarak bir yılda yedi kat arttı.

Rapora göre, acil servislerdeki bu gecikmeler binlerce hastanın ölümüne yol açmış olabilir.

İngiltere Hastane Hizmeti Sağlayıcılar'ı yöneticisi Chris Hopson hükümetin sağlık sektöründeki iş gücü sorunlarını kabul etmesi gerektiğini vurguladı.

Koronavirüs salgınıyla birlikte oluşan ağır iş yükünün de normalleşmemesi için makul bir plan görmek istediklerini belirtti.