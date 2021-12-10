Haber Giriş: 10 Aralık 2021 Cuma 00:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Guterres Pekin Kış Olimpiyatları'na katılacak
[Fotoğraf: AA]
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek Kış Olimpiyatları'na katılacak.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, "Genel Sekreter, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden, Pekin Kış Olimpiyatları'na davet aldı ve kabul etti." dedi.
Pekin Kış Olimpiyatları, 4-20 Şubat 2022'de, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek.
ABD, İngiltere ve Avustralya, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamaları ve insan hakları ihlalleri nedeniyle Pekin'deki Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacağını açıklamıştı.
Etiketler: Birleşmiş Milletler
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