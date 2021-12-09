Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"İran konusunda öncelik diplomatik yollar"

"İran konusunda öncelik diplomatik yollar"

ABD'nin İran'a yönelik ekonomik baskıyı artıracağı yönündeki haberlerin sorulması üzerine Psaki, İran konusunda önceliklerinin diplomatik yollar olduğunu vurguladı.

Psaki, "Ancak İran'ın nükleer programındaki ilerlemelere bakarak, Başkan Biden ekibine diplomasinin başarısız olması durumunda atılacak adımları hazırlamaları konusunda talimat verdi. Bu durumda başka seçeneklere yöneleceğiz" diye konuştu.

''Ek önlemler almaktan başka şansımız kalmaz''

İran'a ekonomik yaptırımlardan kurtulmanın tek yolunun nükleer anlaşma şartlarına uymaları olduğunu açıkça ilettiklerini belirten Psaki, şunları söyledi:

"Yakın zamanda diplomasi yoluna girilmez ve İran'ın nükleer programı hızlanmaya devam ederse, İran'ın üretim sektörlerinden elde ettiği geliri kısıtlayacak ek önlemler almaktan başka şansımız kalmaz. Ancak bu konuda daha fazla detay veremem."

Birleşik Arap Emirlikleri'ne ekip gönderilecek

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, bazı Birleşik Arap Emirlikleri menşeli özel firmaların, İran'dan aldıkları petrolü Çinli firmalara satarak yaptırımları deldikleri haberlerini yakından takip ettiklerini belirtti.

Price, "İran'la nükleer anlaşmaya ortak bir şekilde dönene kadar yaptırımlarla ilgili durum değişmeyecek. Bu bağlamda Hazine Bakanlığı yetkilisinin öncülüğündeki bir heyet BAE'ye giderek yaptırımlara uyulup uyulmadığını ele alacak" dedi.

Amerikan basını, Viyana’da bir süredir devam eden 2015 nükleer anlaşmasını yenileme yönündeki diplomatik çabaların şu ana kadar başarısız olması nedeniyle İran üzerindeki ekonomik baskının artırılacağını iddia etmişti.