İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, dün getirilen yeni COVID-19 kısıtlamalarının ardından yaptığı açıklamada, "Omicron, şimdiye kadar gördüğümüz diğer tüm COVID-19 türlerinden daha hızlı yayılıyor" diye konuştu.

İki ila üç günde vaka sayılarının ikiye katlanacağı tahmininde bulunduklarını söyleyen Javid, "Omicron vakaları ay sonuna kadar 1 milyona çıkabilir" dedi.

Javid, henüz Omicron varyantıyla ilgili tüm cevaplara sahip olmadıklarının altını çizerek, hükümetin COVID-19’la mücadele kapsamında dün açıkladığı B planının uygulanmasının, Omicron'a karşı savunmayı güçlendireceğini belirtti.

Aşı pasaportu zorunlu oluyor

Hükümetinin dün açıkladığı yeni COVID-19 kısıtlamalarında, pazartesiden itibaren evden çalışılması tavsiye edildi. Cuma gününden itibaren tiyatro ve sinema salonları gibi çoğu kapalı mekanda maske kullanılması zorunlu hale gelecek.

Hükümet, aşı pasaportunu da uygulama kararı aldı.