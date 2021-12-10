İngiltere Sağlık Bakanı: Omicron vakaları ay sonunda 1 milyona çıkabilir
İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, Omicron'un, diğer varyantlardan daha hızlı yayıldığını ve İngiltere'de ay sonunda yaklaşık bir milyon Omicron vakası görülebileceğini açıkladı.
İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, dün getirilen yeni COVID-19 kısıtlamalarının ardından yaptığı açıklamada, "Omicron, şimdiye kadar gördüğümüz diğer tüm COVID-19 türlerinden daha hızlı yayılıyor" diye konuştu.
İki ila üç günde vaka sayılarının ikiye katlanacağı tahmininde bulunduklarını söyleyen Javid, "Omicron vakaları ay sonuna kadar 1 milyona çıkabilir" dedi.
Javid, henüz Omicron varyantıyla ilgili tüm cevaplara sahip olmadıklarının altını çizerek, hükümetin COVID-19’la mücadele kapsamında dün açıkladığı B planının uygulanmasının, Omicron'a karşı savunmayı güçlendireceğini belirtti.
Aşı pasaportu zorunlu oluyor
Hükümetinin dün açıkladığı yeni COVID-19 kısıtlamalarında, pazartesiden itibaren evden çalışılması tavsiye edildi. Cuma gününden itibaren tiyatro ve sinema salonları gibi çoğu kapalı mekanda maske kullanılması zorunlu hale gelecek.
Hükümet, aşı pasaportunu da uygulama kararı aldı.
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