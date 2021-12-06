Omicron varyantına ilişkin son gelişmelerle ilgili İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, parlamentoda konuşma yaptı. İngiltere'de 261, İskoçya'da 71 ve Galler'de 4 Omicron varyantının tespit edildiğini söyledi.

Bakan Javid, "Bu, uluslararası seyahatle bağlantısı olmayan vakaları içeriyor. Bu nedenle artık İngiltere'nin birden fazla bölgesinde topluluk yayılımı olduğu sonucuna varabiliriz" dedi.

"Ülkeye gelen aşılı turistlerden de PCR testi istenecek"

Javid, İngiltere'ye seyahat edeceklerin yarın yerel saatle 04.00 itibarıyla aşı durumuna bakılmaksızın ülkeye girmeden 48 saat önce yapılmış negatif PCR veya yanal akış testini ibraz etmesi gerekeceğini ifade etti.

Söz konusu tedbirlerin gelecek hafta gözden geçirileceğini aktaran Javid, "Önlemlerin kesinlikle gerekli olduğundan emin olmalıyız, önlemleri gereğinden bir gün fazla tutmayacağız" diye konuştu.

"Nijerya kırmızı listeye alındı"

Nijerya'nın seyahat listesinde "kırmızı liste"ye eklenmesine de değinen Javid, İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansının (UKHSA) yalnızca İngiltere'deki en az 21 Omicron vakasının Nijerya'dan seyahat edenlerle bağlantılı olduğunu gösterdiğini söyledi.

Javid, "Omicron'un Nijerya'da olduğuna dair güçlü bir gösterge var. Nijerya'nın Güney Afrika ile de çok güçlü seyahat bağlantıları var" ifadesini kullandı.