Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimi için aday olan aşırı sağcı aday Eric Zemmour'un başına gelmeyen kalmadı.

Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimine aylar kala, ırkçı ve İslam karşıtı söylemleriyle tepki çeken aday Zemmour'un ilk mitinginde tansiyon yükseldi.

Irkçılık karşıtları miting salonunda, Zemmour'u protesto etti. O sırada içlerinden biri kalabalığı yararak, destekçileri ve korumalarıyla yürüyen ve halkı selamlamaya çalışan Zemmour'a ulaştı. Irkçı adayı ensesinden tutarak çekti ve tartaklamaya başladı.

[Fotoğraf: Reuters]

Neye uğradığını şaşıran Zemmour'a korumaları siper oldu. Öfkeli protestocu olay yerinden uzaklaştırıldı. O anlar cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Zemmour 'iş göremez raporu' aldı

Arbedede bileğinden yaralanan Eric Zemmour, 9 gün iş göremez raporu aldı.

Yaşananlar bunlarla sınırlı kalmadı. Miting salonunda kavga çıktı. Irkçılık karşıtları ve Zemmour destekçileri birbirlerini yumrukladı. Sandalyeler havada uçtu.

Paris sokaklarında da hareketli saatler yaşandı. Sayıları 2 bini geçen göstericiler Zemmour aleyhine sloganlar attı.

Gösterilere yine polis şiddeti damga vurdu. Olaylarda 30'dan fazla kişi gözaltına alındı.