İngiltere, koronavirüs salgınında yeni dalgaya sıkı önlemlerle hazırlanıyor. Noel öncesi yeni bir kapanma planlamayan Boris Johnson hükumetinin B planı, sporseverleri de etkileyecek.

Premier Lig'de taraftarlar, stadyumlara girebilmek için aşı pasaportlarını gösterecek ya da yakın zamanda koronavirüs geçirdiklerini belgeleyecek.

Ayrıca taraftarlar turnikelere gelmeden önce, vücut ısıları ölçülecek. Maske kuralları da daha katı uygulanacak.

Noel öncesi yeni bir kapanmadan ve maçların seyircisiz oynanmasından endişelenen Premier Lig yöneticileri, sıkı önlemlere karşı tepkileri göğüslemeye hazır.

Premier Lig takımları, salgının önceki dalgalarında 2 milyar sterlin zarara uğramıştı