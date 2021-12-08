Haber Giriş: 8 Aralık 2021 Çarşamba 16:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli halterci Şaziye Erdoğan'dan 3 madalya
[Fotoğraf: AA-arşiv]
Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te devam eden Büyükler Dünya Halter Şampiyonasında, milli halterci Şaziye Erdoğan 1 gümüş, 2 bronz madalya kazandı.
Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 51 ülkeden 393 sporcunun katıldığı organizasyonda 45 kilo kadınlarda Türkiye temsil eden Şaziye Erdoğan, önemli bir başarıya imza attı.
Ay-yıldızlı milli halterci Şaziye Erdoğan, koparmada 76 kilo ile gümüş, silkmede 93 kilo ve toplamda 169 kilo ile 2 bronz madalya kazanarak, 3 madalya sevinci yaşadı.
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