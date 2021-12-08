Teknik direktör Pereira ve sarı-lacivertli futbolcu Jose Sosa, Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Portekizli teknik adam, grupta bazı maçlarda hedefledikleri sonuçları alamadıklarını ifade etti.

"Bu turnuva bizim için farklı olabilirdi. Eintracht Frankfurt ve Antwerp maçlarında kaçırdığımız penaltıları atsak toplam 4 puanımız daha olabilirdi. Fakat ne yazık ki bu şekilde olmadı. Gerçeği değiştiremeyiz. Yarınki rakibimiz Bundesliga'da oynayan zor bir rakip. Kuvvetli, organize bir takım. Taraftarımızın önünde kazanıp 3 puanı almak için elimizden geleni yapacağız."

[Fotoğraf: AA]

Önceliklerinin Süper Lig olduğunu vurgulayan Pereira, kadronun nasıl olacağına yönelik soruya yanıt verdi.

"Yarınki maç önemli bir karşılaşma. Galibiyet için savaşmak istiyoruz. Bizim önceliğimiz lig. Avrupa maçlarından sonra toparlanmak için az süremiz olduğu için işleri doğru yapmamız gerekiyor. Yarınki kadroda birkaç değişiklik yapabiliriz ama yarınki kadro da güçlü bir kadro olacak."

"Önemli olan her zaman Fenerbahçe"

Pereira, Çaykur Rizespor maçındaki performansı sergilemeleri halinde ligde seviyelerini yukarı çekebileceklerini aktardı.

"Önemli olan her zaman Fenerbahçe. Ben her zaman takım için en iyisini arıyorum. Takımla birlikte gelişmemiz gerektiğini, düzeltmemiz gereken şeyler olduğunu, son maçtaki gibi oynarsak seviyemizi yukarı çekebileceğimizi konuşuyoruz. Bunlar bizim kontrolümüzde olan şeyler. Ben ve ekibim tüm konsantrasyonumuzu bu takıma veriyoruz. Maç bitince işiniz bitmiyor. Maçtan sonra hafta içinde herkes fikrini paylaşıyor. Bizim de bu fikirlere saygı duyup yolumuza devam etmemiz gerekiyor."

[Fotoğraf: AA]

Sosa: Evimizde oynayacağımız maç için heyecanlıyız

UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmelerine rağmen bir Avrupa maçı olduğu için mücadelenin önemli olduğunu dile getiren Jose Sosa ise karşılaşmaya ilişkin konuştu.

"Yarın evimizde oynayacağımız maç için heyecanlıyız. Grubu kaçıncı sırada bitirdiğimizden bağımsız olarak bu turnuvaya saygı duyduğumuz gösteren performans sergilemek istiyoruz. Sonuçta bir Avrupa maçı. Takımımızı Avrupa arenasında temsil ediyoruz. Bu yüzden bizim için özel bir maç. Şu anda ligi düşünmüyoruz, bu maçtan sonra ligi düşünmek için zamanımız olacak. Süper Lig'de son haftalar belirleyici oluyor. Kişisel hedeflerinizi içinizde belirlersiniz. Ben de her gün kendimi geliştirmek istiyorum. Yıllar ilerleyince pozisyonumda da değişiklik oldu. Şahsi başarımı düşünmüyorum. Oynadığım maçlarda takıma katkı sağlamak istiyorum. Hocamız gençlere şans veriyor. Biz de tecrübeliler kadar sorumluyuz. Onlara tecrübelerimizi aktarmak ve örnek zorundayız."