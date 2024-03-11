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Dünya
AA 11.03.2024 19:30

Litvanya’da Rus plakalı araçların kullanımı yasaklandı

Litvanya’da, diplomatik araçlar ve Litvanya üzerinden Rusya'nın Kaliningrad bölgesine gidip gelen araçlar dışındaki Rus plakalı araçların kullanımı yasaklandı.

Litvanya’da Rus plakalı araçların kullanımı yasaklandı
[Fotograf: Reuters]

Litvanya Gümrük Departmanından yapılan açıklamaya göre, 11 Mart’tan itibaren Rus plakalı araçları kullananlar mevzuatı ihlal etmiş sayılacak ve İdari Suçlar Kanunu kapsamında sorumlu tutulacak.

Açıklamada, Litvanya’da yaklaşık 50 Rus plakalı araç bulunduğu ve bu araçların sahiplerinin 6 bin 561 dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya olduğu, bu araçlara ülkeden ayrılmadıkları takdirde el konulacağı bilgisi verildi.

Litvanya üzerinden Rusya'nın Kaliningrad bölgesine giden veya bu bölgeden gelen Rus vatandaşlarının ilgili belgelere sahip olmaları ve Litvanya üzerinden transit geçişin 24 saatten fazla sürmemesi şartıyla yasaktan muaf tutulacağı aktarıldı.

Ayrıca diplomatik araçlar da yasaktan muaf olacak.

Litvanya, Avrupa Komisyonu'nun tavsiyesi üzerine Eylül 2023'te Rus plakalı araçların ülkeye girişini yasaklamıştı.

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