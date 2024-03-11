Yunanistan: Filistin'e insani yardım için tüm yolların kullanılması gerekli

Atina'da Karadağ Dışişleri Bakanı Filip Ivanovic ile bir araya gelen Yerapetritis, ikili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Yerapetritis, Karadağ ile ikili ilişkileri derinleştirmek istediklerini belirterek, Karadağ'ın Avrupa Birliği (AB) üyeliği perspektifine Atina'nın destek verdiğini vurguladı.

Karadağ'ın, AB'nin dış ve güvenlik politikası ile örtüşen politikaya sahip olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Yerapetritis, Gazze'ye deniz yolu ile insani yardım götürülmesi konusunda Atina'nın tüm taraflarla iletişim halinde olduğunu aktardı.

Yerapetritis, "Bu yolu destekliyoruz. Şu an krizin uçlarda olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle Orta Doğu'da sürdürülebilir çözüm bulunana ve düşmanca eylemler nihai olarak sonlandırılana kadar insani yardım yapılabilecek tüm yolları bulmalıyız." dedi.

Yunanistan'ın Gazze'ye insani yardım için tüm liman ve altyapısını hizmete sunmaya hazır olduğunu vurgulayan Yerapetritis, şu an bölgedeki insani krizin dramatik şekilde büyüdüğüne dikkati çekti.

Karadağ Dışişleri Bakanı Filip Ivanovic ise iki ülkenin ekonomi, eğitim ve turizm alanlarında işbirliğini geliştirmek istediğini kaydetti.