Ukrayna, 2 bin kilometrelik 3 şeritten oluşan tahkimat inşa ediyor

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başkomutanlık Karargahı toplantısı düzenlediğini, toplantıda Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy ve diğer komutanların savaş alanındaki durum hakkında raporlarını dinlediğini belirtti.

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ve Stratejik Sanayi Bakanı Oleksandr Kamışin'den cephe ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin bilgiler aldığını aktaran Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Bir diğer önemli konu da tahkimat. Başbakan Denis Şmıgal'ın yeni savunma hatlarının inşa hızına ilişkin raporunu dinledim. 2 bin kilometre uzunluğundaki 3 şeritten oluşan savunma hattı, büyük bir hedef ancak şu anki hız iyi. İnşa sürecinin zamanında tamamlanmasını umuyorum."