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Dünya
AA 11.03.2024 19:26

Netanyahu'dan İsrail'in ABD ile ilişkilerine dair açıklama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile aralarında anlaşmazlıklar da olduğunu belirterek, ABD ve İsrail'in "fikir ayrılığının" Gazze'deki saldırılarına yardımcı olmadığını belirtti.

Netanyahu'dan İsrail'in ABD ile ilişkilerine dair açıklama
[Fotograf: AP]

Netanyahu, ABD televizyonu Fox News'in programına bağlanarak İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve ABD ile ilişkilere dair açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Biden'ın Refah'ın kendisi için bir "kırmızı çizgi" olduğuna ilişkin sözleri hatırlatılan Netanyahu, "Refah'ta Hamas üyelerinin bulunduğunu ve Biden ile Hamas'ı yok etme konusunda anlaştıklarını" savundu.

Netanyahu, "(Biden ile) Temel hedefler konusunda anlaşmalarımız var, ama anlaşmazlıklar da var. Sonuçta karar vermesi gereken İsrail'dir." dedi.

ABD ile İsrail'in "birleşik" olmasının ülkesinin Gazze'deki saldırılarına yardımcı olacağını belirten Netanyahu, "Hamas'ın (ABD ile İsrail) aramızda fikir ayrılığı olduğuna inanması yardımcı olmuyor." dedi.

ABD Başkanı Biden, iki gün önce verdiği bir röportajda, Netanyahu'nun "İsrail'e artık faydadan çok zarar verdiğini" belirterek, İsrail Başbakanı'nın Gazze'deki saldırılarının ve bu saldırılarda öldürülen 30 binden fazla sivilin sorumluluğunun ağır olduğunu söylemişti.

Biden, Gazze'deki ölü sayısının çok fazla olduğunu ve Netanyahu hükümetinin, "sivillerin hayatını nasıl hedef almayacağı" üzerine ciddi şekilde eğilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

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